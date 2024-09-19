Зарядная станция для электромобилей появилась в Реутове у здания администрации

Новая станция для зарядки электромобилей появилась у здания администрации по улице Ленина в Реутове. Ее мощность составляет 150 кВт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главы Реутова Владимир Климов рассказал, что в Реутове программа по установке электрозарядных станций началась три года назад.

«Мы установили шесть умных опор уличного освещения, в которых есть функция зарядки электромобиля, но в отличие от этой станции они медленные, требуется несколько часов на заряд. Здесь же на это нужно около 20 минут, — пояснил он.

Реутов стал одним из первых городов Подмосковья, где установили новые, быстрые электрозарядные станции. Их монтаж осуществляет АО «Мособлэнерго» в рамках концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года. В общей сложности в Московской области до конца года должны появится 65 таких заправок.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.