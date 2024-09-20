Зарядить электромобиль бесплатно можно в Реутове на улице Ленина

Новая ЭЗС работает в тестовом режим у здания администрации Реутова на улице Ленина. Первые две недели услуги пользователям предоставляются бесплатно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мощность станции — 150 кВт. На полную зарядку машины в среднем уйдет от 20 до 40 минут — почти в 10 раз меньше, чем на ЭЗС предыдущего поколения.

Реутов стал одним из первых городов Подмосковья, где установили электрозарядные станции. Их монтаж осуществляет АО «Мособлэнерго» в рамках концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года. В общей сложности в Московской области до конца года должны появится 65 таких заправок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.