Запущено движение по М-9 «Балтия» до Ржевского мемориала в канун 80-летия Победы

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне федеральные дорожники запустили рабочее движение транспорта по расширенным в результате капитального ремонта участкам федеральной трассы М-9 «Балтия» в Московской и Тверской областях. Теперь весь маршрут от Москвы до Ржевского мемориала Советскому солдату имеет четыре и более полосы движения. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Проект капремонта и программа дальнейшего комплексного развития автомобильных подходов к этому историческому комплексу поддержал президент РФ Владимир Путин.

«Ржевский мемориал — важнейший символ Великой Победы нашей страны, яркий пример самоотверженности, стоицизма, самопожертвования солдат Советской Армии. Сейчас этот мемориал является местом всеобщего притяжения. Всего с 2020 года он привлек около 5 млн посетителей. Безусловно, маршрут к мемориалу должен быть максимально удобным, безопасным и комфортным. Именно поэтому дорожники ведут активные работы по расширению федеральной трассы «Балтия» на участке от Москвы до Ржевского мемориала. Общая протяженность этого маршрута — порядка 212 км в границах Тверской и Московской областей. На протяжении 101 км данная трасса уже имела четыре и более полосы движения. Поэтому основной акцент в работах по капитальному ремонту был сделан на оставшихся 111 км. И очень важно, что в преддверии такого важного для всей страны праздника мы запускаем рабочее движение транспорта на всем расширенном маршруте», — прокомментировал зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Важно отметить, что комплексная модернизация трассы М-9 «Балтия» будет способствовать дальнейшему раскрытию туристического потенциала как Тверской, так и Московской областей.

«Расширение участков трассы М-9 «Балтия» — это не только важный шаг к повышению транспортной доступности знаковых исторических объектов в данных регионах, но и в целом ключевой фактор развития всего Центрального федерального округа. Трасса „Балтия“ обеспечивает связь Москвы с северо-западной частью нашей страны. Увеличение пропускной способности этой транспортной артерии даст импульс многим секторам экономики, особенно туризму», — подчеркнул министр транспорта РФ Роман Старовойт.

В Подмосковье работы по капитальному ремонту «Балтии» были развернуты в границах городских округов Волоколамский и Шаховская.

«Масштабные работы по капитальному ремонту были преимущественно сконцентрированы на участке со 118-го по 229-й км, параллельно сразу на нескольких отрезках. Большое внимание было уделено вопросу повышения безопасности дорожного движения, в том числе за счет разделения транспортных потоков. Сегодня мы запускаем рабочее движение, а весь комплекс работ по капитальному ремонту трассы М-9 «Балтия» в Московской и Тверской областях будет завершен в ноябре текущего года», — рассказал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

В Московской области активно модернизируется дорожная инфраструктура на трассе «Балтия». С двух до четырех полос в ходе капитального ремонта расширялся отрезок протяженностью около 40 км (со 118-го по 158-й км). В настоящее время дорожники завершают устройство дорожной одежды, наносят разметку. Для повышения уровня безопасности смонтируют металлическое барьерное ограждение, которое позволит исключить выезд автомобилей на встречную полосу.

Кроме того, запланирована установка локального освещения вблизи пешеходных переходов, на примыканиях и пересечениях с дорогами местного значения.

Для организации левых поворотов предусмотрена разворотная петля с переходно-скоростными полосами —это обеспечит организацию движения без пересечения встречных потоков.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.