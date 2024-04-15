Заммэра рассказал, какие картины забывали в метро Москвы
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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что с начала 2024 года на склады забытых вещей поступили семь картин, забытых клиентами столичного метро. Шесть из найденных картин уже вернули законным владельцам, сообщает газета «Известия».
По словам Ликсутова, среди найденных полотен были натюрморты, пейзажи и портреты, а также репродукции известных картин. В 2023 году, как отметил чиновник, москвичи забыли в подземке 23 картины.
«С начала 2024 года на склады забытых вещей поступило более 12,5 тыс. оставленных предметов», — отметили в столичной мэрии.
Склад забытых вещей традиционно является одним из самых востребованных сервисов метрополитена Москвы и работает уже более 70 лет.
По словам Ликсутова, жители столицы ежедневно забывают в подземке десятки различных предметов.