Заммэра рассказал, какие картины забывали в метро Москвы

Ликсутов: в 2024 году москвичи забыли в метро более 12,5 тыс предметов

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что с начала 2024 года на склады забытых вещей поступили семь картин, забытых клиентами столичного метро. Шесть из найденных картин уже вернули законным владельцам, сообщает газета «Известия» .

По словам Ликсутова, среди найденных полотен были натюрморты, пейзажи и портреты, а также репродукции известных картин. В 2023 году, как отметил чиновник, москвичи забыли в подземке 23 картины.

«С начала 2024 года на склады забытых вещей поступило более 12,5 тыс. оставленных предметов», — отметили в столичной мэрии.

Склад забытых вещей традиционно является одним из самых востребованных сервисов метрополитена Москвы и работает уже более 70 лет.

По словам Ликсутова, жители столицы ежедневно забывают в подземке десятки различных предметов.