Замглавы Минстроя поблагодарил Беглова за убранные ради ПМЭФ электросамокаты

Главу Петербурга поблагодарили за отсутствие на улицах самокатов на время ПМЭФ

Замминистра строительства РФ Никита Стасишин поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за то, что на период проведения ПМЭФ-2024 из города убрали электросамокаты. Ранее власти запретили кататься по центру Северной столицы на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), пока идет главный экономический форум страны, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

«Самую главную вещь забыл сказать… Александр Дмитриевич, спасибо вам за то, что нет самокатов», — сказал Стасишин.

Беглов на этот счет отметил, что обеспечение безопасности и комфорта гостей — это обязанность петербуржцев, выступающих гостеприимными хозяевами.

Несколько дней назад Смольный заявил о решении убрать электросамокаты с городских улиц на время проведения Петербургского международного экономического форума. Уборкой СИМ занялись комитет по транспорту и компании кикшеринга.

Петербургские власти объясняли свое решение необходимостью усиления охраны порядка и обеспечения безопасности как ради гостей города, так и для самих петербуржцев.