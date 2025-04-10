Закон о бесплатной парковке для ряда граждан приняли в Подмосковье

Председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин добавил, что на парковках в государственной или муниципальной собственности можно свободно оставлять двухколесные транспортные средства: мотоциклы, мотороллеры, а также электромобили.

Кроме того, право на бесплатную парковку распространяется на многодетные семьи.

«Теперь для сохранения льготных условий пользования платными парковками данным лицам нужно зарегистрировать свои транспортные средства в соответствующем реестре. Там будет разбивка по категориям граждан, которые имеют право пользоваться бесплатно или на льготной основе платными парковками на территории Московской области», — уточнил Коркин.

Зарегистрировать свое транспортное средство можно на портале государственных услуг после вступления закона в силу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.