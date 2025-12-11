Загруженность дорог в Подмосковье вечером 11 декабря достигла 8 баллов

Вечером 11 декабря загруженность дорог в Московской области составила 8 баллов, основные заторы зафиксированы на крупных шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В четверг вечером, 11 декабря, дорожная загруженность в Московской области достигла 8 баллов. Наиболее сложная ситуация наблюдается на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Дмитровском, Новорязанском, Каширском, Рублево-Успенском, Волковском, Ярославском, Пятницком, Калужском и Щелковском шоссе.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отметили, что затруднения движения связаны с увеличением транспортного потока в вечерние часы.

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.