Загруженность дорог в Подмосковье утром 27 января достигла 8 баллов

Утром 27 января загруженность дорог в Московской области составила 8 баллов. Основные заторы зафиксированы на федеральных трассах и крупных шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, утром 27 января загруженность дорог региона достигла 8 баллов. Наиболее сложная ситуация наблюдается на трассах М-1 «Белорусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия». Также затруднения отмечены на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Каширском, Дмитровском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Новорижском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве напомнили, что из-за снегопада и гололедицы водителям следует быть особенно внимательными. Рекомендуется соблюдать дистанцию, скоростной режим и не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.