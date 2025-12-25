сегодня в 12:46

Загруженность дорог в Подмосковье утром 25 декабря снизилась на 22%

Утром 25 декабря загруженность дорог в Московской области составила 4 балла, что на 22% ниже среднего показателя прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, утром 25 декабря на дорогах региона находилось 903 тысячи автомобилей. Это на 22% меньше, чем в среднем за прошлый месяц.

Основные затруднения движения отмечены в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В министерстве призвали водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и пропускать пешеходов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.