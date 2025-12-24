Загруженность дорог в Подмосковье утром 24 декабря составляла 5 баллов

сегодня в 13:04

Утром 24 декабря загруженность дорог в Московской области составила 5 баллов, что на 25% ниже среднего показателя прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В среду утром, 24 декабря, на дорогах Московской области находилось более 800 тысяч автомобилей. Это на 25% меньше, чем в среднем за прошлый месяц.

Основные затруднения движения зафиксированы на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало водителей не использовать летние шины, соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть внимательными за рулем.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.