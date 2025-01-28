Загруженность дорог Подмосковья во вторник утром составляла 4 балла
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Во вторник утром загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На дорогах региона зафиксировано 919 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.
Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.