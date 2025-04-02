Загруженность дорог Подмосковья в среду вечером составляет 6 баллов

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском, Новорижском, Можайском, Новорязанском, Варшавском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе.

Водителей призывают быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

«В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть», — отметил губернатор.