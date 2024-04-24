Загруженность дорог Подмосковья в среду вечером составляет 5 баллов

сегодня в 20:22

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Каширском, Носовихинском, Новорижском, Новорязанском, Рублево-Успенском, Дмитровском, Пятницком, Щелковском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

Водителей просят быть аккуратными, не совершать резких маневров, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.