Загруженность дорог Подмосковья в среду утром составляла 4 балла

В среду утром загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На дорогах зафиксировано более 1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Ленинградском, Калужском, Носовихинском, Каширском, Ярославском, Боровском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть аккуратными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения, а также не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию. Также их просят отказаться от необязательных поездок в пиковые солнечные часы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.