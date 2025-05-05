Загруженность дорог Подмосковья в понедельник утром составляла 5 баллов

В понедельник утром загруженность дорог Подмосковья составляла 5 баллов. На автомобильных дорогах региона зафиксировано свыше 1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Боровском, Можайском, Минском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.