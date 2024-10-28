Загруженность дорог Подмосковья в понедельник утром составляет 4 балла

сегодня в 09:51

В понедельник утром загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На автомобильных дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 1,5% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.