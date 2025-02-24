Загруженность дорог Подмосковья в понедельник утром составила 4 балла

сегодня в 10:06

В понедельник утром загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На автомобильных дорогах региона зафиксировано свыше 880 тыс. автомобилей, что на 0,5% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.