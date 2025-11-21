Загруженность дорог Подмосковья в пятницу утром составляет 5 баллов

В пятницу утром загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В настоящее время местами в Подмосковье идет мокрый снег. Минтранс Подмосковья рекомендует водителям не выезжать на летней резине, быть осторожными и внимательными за рулем. Не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.