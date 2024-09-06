Загруженность дорог Подмосковья в пятницу утром составила 5 баллов

сегодня в 11:10

На автомобильных дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 1,1% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе А-105, М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Боровском, Щелковском, Минском, Каширском, Киевском, Дмитровском, Ярославском, Рублево-Успенском, Носовихинском, Косинском, Рязанском, Ленинградском шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Глава региона также отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.