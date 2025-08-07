Загруженность дорог Подмосковья в четверг утром составляла 4 балла

сегодня в 11:54

В четверг утром загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассе М-2 «Крым», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Водителей в связи с осадками просят быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.