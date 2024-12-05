Загруженность дорог Подмосковья в четверг утром составляет 5 баллов

сегодня в 10:14

В четверг утром загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На автомобильных дорогах региона зафиксировали 897 тыс. автомобилей, что на 2,5% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей просят быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.