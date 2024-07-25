Загруженность дорог Подмосковья в четверг утром составляла 3 балла

сегодня в 11:38

В четверг утром загруженность дорог Московской области составляла 3 балла. На автомобильных дорогах региона зафиксировано 958 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-4 «Дон», а также на Щелковском, Калужском, Киевском, Боровском, Каширском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей просят быть внимательными при перестроениях, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.