Загруженность дорог Подмосковья в четверг утром составляла 3 балла
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В четверг утром загруженность дорог Московской области составляла 3 балла. На автомобильных дорогах региона зафиксировано 958 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-4 «Дон», а также на Щелковском, Калужском, Киевском, Боровском, Каширском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей просят быть внимательными при перестроениях, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.
Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.