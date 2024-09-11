Загруженность дорог Подмосковья утром в среду составила 6 баллов

сегодня в 11:46

В среду утром загруженность дорог Московской области составила 6 баллов. На автомобильных дорогах региона зафиксировано 520 тыс. автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Ленинградском, Дмитровском, Каширском, Калужском, Киевском, Осташковском, Симферопольском, Волоколамском, Ярославском, Носовихинском, Пятницком, Боровском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Глава региона также отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.