Загруженность дорог Подмосковья утром в среду составила 5 баллов

сегодня в 10:49

В среду утром загруженность дорог Московской области составила 5 баллов. На автомобильных дорогах региона зафиксирован 1 млн автомобилей, что на 2% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Носовихинском, Косинском, Рязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

«Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок», — сообщил он.