Загруженность дорог Подмосковья утром в понедельник составила 6 баллов

сегодня в 12:23

В понедельник утром загруженность дорог Московской области составляла 6 баллов. На автомобильных дорогах региона зафиксирован более 1,1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Калужском, Дмитровском, Ярославском, Носовихинском, Киевском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком, Минском, Боровском, Ленинградском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Глава региона также отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.