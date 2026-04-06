Загруженность дорог Подмосковья утром 6 апреля составила 4 балла

Загруженность региональных дорог Подмосковья утром 6 апреля достигла 4 баллов. На трассах зафиксировали более 1 млн автомобилей, что на 0,8% ниже средних показателей прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, движение было затруднено на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В министерстве призвали жителей и гостей региона быть внимательными из-за возможной гололедицы. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.