Загруженность дорог Подмосковья утром 26 марта достигла 4 баллов

Загруженность дорог в Московской области утром 26 марта составила 4 балла. На трассах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 2% выше среднего показателя прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наиболее сложная дорожная обстановка наблюдается на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Калужском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали водителей соблюдать осторожность, не отвлекаться на телефон во время движения и придерживаться скоростного режима и дистанции.

Также автомобилистам рекомендовали заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, чтобы повысить безопасность на дорогах региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.