Загруженность дорог Подмосковья утром 22 декабря снизилась на 6,7%

Утром 22 декабря загруженность дорог в Московской области составила 5 баллов, что на 6,7% ниже средних показателей прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, утром 22 декабря на дорогах региона находилось более 983 тысяч автомобилей. Это на 6,7% меньше по сравнению со средними значениями за прошлый месяц.

Основные затруднения движения отмечены на федеральных трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.