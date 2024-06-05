Загруженность дорог Подмосковья составляла 5 баллов утром 5 июня

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В среду утром, 5 июня, загруженность дорог Московской области составляла 5 баллов. Минтранс Подмосковья просит водителей быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию, сообщает пресс-служба ведомства.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском и Щелковском шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.