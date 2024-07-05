Загруженность дорог Подмосковья составляла 4 балла утром 5 июля
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На дорогах МО зафиксировано более 852 тыс. автомобилей, что на 1% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-4 «Дон», а также на Варшавском, Ленинградском, Алтуфьевском и Новоегорьевском шоссе.
Минтранс Подмосковья призывает водителей в связи с возможными осадками и усилением ветра быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не парковать автомобили вблизи шатких конструкций и под деревьями.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.