Загруженность дорог Подмосковья составляла 4 балла утром 5 июля

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На дорогах МО зафиксировано более 852 тыс. автомобилей, что на 1% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-4 «Дон», а также на Варшавском, Ленинградском, Алтуфьевском и Новоегорьевском шоссе.

Минтранс Подмосковья призывает водителей в связи с возможными осадками и усилением ветра быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не парковать автомобили вблизи шатких конструкций и под деревьями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.