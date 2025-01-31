Загруженность дорог Подмосковья составляла 3 балла утром 31 января

В пятницу утром, 31 января, загруженность дорог Московской области составляла 3 балла. Водителей призвали быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Дмитровском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.