Загруженность дорог Подмосковья составляла 3 балла утром 2 мая

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В четверг утром, 2 мая, загруженность дорог Московской области составляла 3 балла. Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Киевском, Новорижском, Дмитровском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском шоссе, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-7 «Волга», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Водителям нужно быть внимательными при перестроениях, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.