Загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла утром 14 мая

сегодня в 10:29

Во вторник утром, 14 мая, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано более 849 тысяч автомобилей, что на 2% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском и Щелковском шоссе.

Водителям нужно быть внимательными на дорогах, не совершать резких манёвров и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.