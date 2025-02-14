Загруженность дорог Подмосковья составляет 7 баллов вечером 14 февраля

В пятницу вечером, 14 февраля, загруженность дорог Московского региона составляет 7 баллов, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щёлковском, Носовихинском шоссе.

Водителей призвали быть предельно внимательным и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.