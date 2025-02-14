Загруженность дорог Подмосковья составляет 7 баллов вечером 14 февраля
В пятницу вечером, 14 февраля, загруженность дорог Московского региона составляет 7 баллов, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щёлковском, Носовихинском шоссе.
Водителей призвали быть предельно внимательным и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.