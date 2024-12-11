Загруженность дорог Подмосковья составляет 7 баллов вечером 11 декабря

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В среду вечером, 11 декабря, загруженность дорог Московской области составляет 7 баллов, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Симферопольском, Калужском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском, Носовихинском и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть предельно внимательными в связи с гололедицей, а также аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.