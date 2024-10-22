Загруженность дорог Подмосковья составляет 6 баллов вечером 22 октября

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Во вторник вечером, 22 октября, загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Подмосковья на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.