Загруженность дорог Подмосковья составляет 6 баллов вечером 15 ноября

сегодня в 18:56

В пятницу вечером, 15 ноября, загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов. Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров, сообщает пресс-служба ведомства.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Варшавском, Ярославском, Щелковском, Дмитровском, Волоколамском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.