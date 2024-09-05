Загруженность дорог Подмосковья составляет 6 баллов утром 5 сентября

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В четверг утром, 5 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов. На дорогах региона зафиксирован 1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ярославском, Ленинградском, Каширском, Варшавском, Носовихинском, Минском, Дмитровском, Косинском, Рязанском, Киевском, Пятницком, Боровском, Калужском, Щелковском шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья просит водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.