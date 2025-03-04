Загруженность дорог Подмосковья составляет 5 баллов вечером 4 марта

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Во втором вечером, 4 марта, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Волковском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Минском, Рублево-Успенском, Ярославском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе.

Сейчас в Подмосковье местами идет снег с дождем — видимость снижена. Водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также обязательно снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.