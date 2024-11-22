Загруженность дорог Подмосковья составляет 5 баллов вечером 22 ноября

сегодня в 18:38

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.