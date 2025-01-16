Загруженность дорог Подмосковья составляет 5 баллов вечером 16 января

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В четверг вечером, 16 января, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Калужском, Волоколамском, Ярославском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Каширском шоссе.

Водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.