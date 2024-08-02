Загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла вечером 2 августа

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В пятницу вечером, 2 августа, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

Водителям нужно быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, заранее снижать скорость в населенных пунктах, особенно перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.