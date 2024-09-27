Загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла утром 27 сентября
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В пятницу утром, 27 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На автомобильных дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 1,5% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе А-105, М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Носовихинском, Косинском, Рязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком и на шоссе Энтузиастов.
Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.