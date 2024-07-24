Загруженность дорог Подмосковья составляла 4 балла утром 24 июля

сегодня в 12:33

24 июля загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На дорогах зафиксировано более 1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Каширском, Боровском, Минском, Варшавском, Носовихинском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призывает водителей не отвлекаться на телефон, не совершать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.