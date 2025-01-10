Загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла вечером 10 января

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В пятницу вечером, 10 января, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском, Волоколамском, Пятницком, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть внимательными на дорогах из-за возможной гололедицы. Нужно соблюдать дистанцию и скоростной режим, заранее снижать скорость в населенных пунктах, особенно перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.