Загруженность дорог Подмосковья составляла 3 балла утром 9 января

сегодня в 12:52

В четверг утром, 9 января, загруженность дорог Московской области составляла 3 балла. На дорогах региона зафиксировано более 851 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

Водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.