Загруженность дорог Подмосковья составляла 3 балла утром 3 июля

Небольшие затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-5 «Урал», а также на Ленинградском, Новорижском, Можайском, Носовихинском, Щелковском и Ярославском шоссе.

Минтранс Подмосковья напоминает, что в регионе сохраняется устойчивая жаркая температура — нужно быть предельно внимательными, не садиться за руль, если есть недомогание. Рекомендуется избегать поездок в активные солнечные часы днем. По возможности парковать автомобиль в тени и не забывать накрывать его чехлом или световозвращающим экраном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.