Загруженность дорог Подмосковья составила 4 балла в среду вечером

сегодня в 22:30

В среду вечером загруженность дорог Московской области составила 4 балла, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдались в сторону области на А-105 «Подъезд к аэропорту Домодедово», Осташковском, Горьковском, Новорязанском, Лыткаринском, Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском, Дмитровском, Ярославском и Красноармейском шоссе.

Сегодня ночью ожидается дождь с грозой, порывы ветра во время осадков могут увеличится до 10 м/с. Не стоит парковаться под шаткими конструкциями и деревьями.

Водителям нужно быть предельно внимательными во время движения, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами. Пешеходам нужно носить вечером световозвращатели — во время осадков видимость снижена, поэтому нужно быть максимально заметными на дороге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.