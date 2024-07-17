Загруженность дорог Подмосковья составила 4 балла в среду вечером
Фото - © Медиасток.рф
В среду вечером загруженность дорог Московской области составила 4 балла, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдались в сторону области на А-105 «Подъезд к аэропорту Домодедово», Осташковском, Горьковском, Новорязанском, Лыткаринском, Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском, Дмитровском, Ярославском и Красноармейском шоссе.
Сегодня ночью ожидается дождь с грозой, порывы ветра во время осадков могут увеличится до 10 м/с. Не стоит парковаться под шаткими конструкциями и деревьями.
Водителям нужно быть предельно внимательными во время движения, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами. Пешеходам нужно носить вечером световозвращатели — во время осадков видимость снижена, поэтому нужно быть максимально заметными на дороге.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.