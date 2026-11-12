Загруженность дорог Подмосковья достигла 6 баллов

Загруженность дорог Московской области утром в четверг, 12 ноября, составляет 6 баллов. В регионе зафиксировано свыше 1 млн автомобилей — на 1,8% больше среднего показателя прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром 12 ноября основные затруднения движения в сторону Москвы наблюдаются на трассах М-4 «Дон», М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Движение также затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призвал водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и пропускать пешеходов.

Актуальная информация о дорогах и транспорте региона доступна в официальном канале министерства в МАКС

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.