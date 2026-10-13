Загруженность дорог Подмосковья достигла 5 баллов утром 13 октября

Загруженность дорог Московской области утром во вторник, 13 октября, составляет 5 баллов. Затруднения движения наблюдаются на основных шоссе региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром 13 октября загруженность дорог Подмосковья составляет 5 баллов. Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Симферопольском, Каширском, Калужском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призвал водителей быть предельно внимательными и избегать резких маневров в связи с возможными осадками. В дождь рекомендуется снижать скорость на 15–20% от привычной и увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта в 2–2,5 раза.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.